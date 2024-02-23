العثور على امرأة مقتولة رمياً بالرصاص واعتقال اشقائها الثلاثة جنوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بالعثور على جثة امرأة مقتولة داخل منزلها، وإلقاء القبض على أشقائها الثلاثة جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود حادث قتل ضمن قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد لتتوجه قوة امنية الى مكان الحادث.

وأشار المصدر الى العثور على امرأة مواليد العام 1991 مقتولة برصاصتين في منطقة الرأس داخل غرفتها، مشيرا إلى إلقاء القبض على اشقائها الثلاثة لوجود شك بهم بقتلهم لها لـ(غسل العار).