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العثور على امرأة مقتولة بمنزلها في خانقين ومخمور يحرق منزل عائلته بذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-04-13T05:33:08+0000
العثور على امرأة مقتولة بمنزلها في خانقين ومخمور يحرق منزل عائلته بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بالعثور على جثة امرأة مقتولة داخل منزلها في خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن السلطات الأمنية عثرت على جثة امرأة مقتولة داخل منزلها في حي رمضان في قضاء خانقين.

وبين المصدر" أن المرأة تبلغ من العمر ( 75 ) سنة وان أسباب الحادث لازالت مجهولة وقيد التحقيق ".

وتشهد ديالى بين الحين والآخر جرائم قتل تحت ظروف غامضة لأسباب عديدة تعود لمشاكل اجتماعية أو نفسية أو بدافع الثارات للشخصية.

من جانب اخر قال مصدر امني إن مخمورا اقدم على حرق منزله بمنطقة السكك جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينا ان "الجاني احرق المنزل بسبب خلاف عائلي مع اهله وقد تم اعتقاله وبحوزته آلة جارحة وسكين، فضلا عن مشروبات كحولية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ".

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