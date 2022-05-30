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العثور على المنصة التي استهدفت عين اﻷسد.. القصف بلا إصابات

Category: أمـن

Date: 2022-05-30T21:03:57+0000
العثور على المنصة التي استهدفت عين اﻷسد.. القصف بلا إصابات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مطلع يوم الاثنين، ان قوة أمنية عثرت على منصة الإطلاق التي استخدمت في قصف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار.

ونقل المصدر لوكالة شفق نيوز؛ عن قيادات أمنية قولهم إن "جماعات مسلحة خارجة قامت بقصف قاعدة عين الأسد الجوية العراقية ب 5 صواريخ"، مشيرا إلى أنها "سقطت جميعها بالصحراء منطقة غير سكنية، ولا توجد أي إصابات بشرية".

واضاف ان "القوات الأمنية عثرت على منصات لصواريخ التي قصفت قاعدة عين الأسد الجوية، وتم العثور عليها في منطقة جنوب بروانة".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق من يوم الاثنين، باستهداف قاعدة عسكرية غربي العراق بـ5 صواريخ سقطت في محيط قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق.

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