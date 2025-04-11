العثورعلى جثة شاب تعرض الى تعذيب وحشي بـ"التيزاب" في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، بالعثور على جثة شاب تعرض للتعذيب بعد اختطافه شرق المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية عثرت على جثة الشاب (ز، ط، ا، ا) في العقد الثاني من العمر عليها آثار تعذيب، وكانت مرمية على قارعة طريق قرب منطقة بنات الحسن شرق سامراء (50 كم شرق صلاح الدين)".

وأضاف أن، "الجثة تعرضت الى تعذيب وحشي عن طريق سكب مادة (التيزاب) الحارقة عليها"، مبينا أن " الشاب تمت تصفيته بطلقات نارية وكانت الجثة معصوبة الأعين وموثوقة اليدين".

وأشار المصدر إلى أن "الشرطة حضرت إلى موقع الجثة وتم نقل الجثة للطب العدلي في مستشفى سامراء".

وتابع المصدر أن "التحقيقات الأولية تشير الى أن الشاب كان قد اختطف من قبل مجهولين قبل نحو ثلاثة أيام، ولم يعلم اهله أنه مخطوف، وقاموا بالابلاغ عن فقدان الاتصال به".