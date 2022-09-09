العبث بالمسدس ينهي حياة فتاة على يد شقيقها في بعقوبة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الجمعة، بأن فتاة لقيت مصرعها جراء عبث غير متعمد من قبل شقيقها في أطراف بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان فتاة تبلغ من العمر 15 عاما لقيت مصرعها بسبب عبث شقيقها البالغ من العمر 17 عاما بسلاح مسدس ما أدى الى إصابتها بطلقتين بالرأس اثناء تناول العائلة وجبة العشاء في منطقة (شفته) في أطراف بعقوبة.

وأضاف أن قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته فيما نقلت جثة الفتاة الى الطب العدلي.

وتشهد ديالى حوادث مميتة جراء العبث بالسلاح من قبل الأطفال او المراهقين او حوادث أخرى عرضية.