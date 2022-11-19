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العباسي يلغي قرارات حكومة الكاظمي ويشكل لجنتين لإعادة الضباط والموظفين المدنيين.. وثائق 

Category: أمـن

Date: 2022-11-19T11:32:08+0000
العباسي يلغي قرارات حكومة الكاظمي ويشكل لجنتين لإعادة الضباط والموظفين المدنيين.. وثائق 

شفق نيوز / أعلن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، اليوم السبت، إلغاء جميع القرارات والأوامر الوزارية والأوامر الصادرة من يوم 8 تشرين الأول من عام 2021، كما وجه بتشكيل لجنتين بهذا الصدد.

ووجه العباسي في وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، "بإلغاء القرارات والأوامر الوزارية والإدارية والموافقات الصادرة بدءاً من (8 / 10 / 2021)، جميعها بشأن تعيين او تكليف الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجاتهم ومن يتقاضى رواتبهم".

وأضافت الوثيقة المعنونة بتوقيع العباسي والصادرة يوم (17/ 11/ 2022) أن "الضباط المشمولين سينقلون الى رئاسة أركان الجيش حسب التنسيب، والموظفين المدنيين المشمولين بالقرار سينقلون الى مكتب الأمين العام في الوزارة ، حسب التنسيب".

كما وجه الوزير بـ"تشكيل لجنتين واحدة في رئاسة أركان الجيش تتولى إعادة النظر بالأوامر الوزارية والموافقات الملغاة وشاغليها وتقديم التوصيات بصددها خلال 10 أيام، ولجنة أخرى في مكتب الأمين العام بالنسبة للموظفين المدنيين".

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