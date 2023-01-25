العاصمة بغداد تنهي يومها بإنتحار وجثة فتاتين وعراك قاتل وسط حريق

شفق نيوز/ سجلت العاصمة بغداد قبل انتصاف ليل الأربعاء، عدة حوادث قتل وأحداث متفرقة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة النهرية انتشلت جثة فتاة لها من العمر عشرين عاماً، وجدت أسفل جسر الجمهورية.

وفي حادث آخر، تلقت السلطات الأمنية إبلاغاً بحالة انتحار لامرأة تولد 2005 بأسلوب شنق نفسها بواسطة (شال) في سقف الحمام الداخلي للمنزل ضمن منطقة جكوك في مدينة الشعلة.

وفي حادث ثالث شهدته العاصمة مساءً، حيث تطورت مشاجرة بين شخص مع شقيق زوجته الى استخدام السلاح الخفيف ما أسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ الاخر بالفرار ضمن حي المهندسين في حي الرسالة في بغداد.

كما سجلت اصابة شخص متقاعد يعمل عامل خدمة داخل شركة حمورابي التابعة لوزارة الإسكان ضمن منطقة السيدية، نتيجة تسرب غاز ما أدى تعرضه لحروق في اجزاء من جسده.