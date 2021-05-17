"الظروف تغيرت".. الداخلية العراقية تستعد لتسلم الملف الامني في المحافظات

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، استعدادها لتسلُّم الملف الأمني في المحافظات، مشيرة إلى أن "الظروف تغيرت".

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء إن "ظروف البلاد في السنوات السابقة استدعت تسلُّم قيادات العمليات الملف الأمني في عموم المحافظات".

وبين المحنا، أن "تلك الظروف بدأت تنحسر والتهديدات تقتصر على الجريمة المنظمة والمخدرات والجرائم الالكترونية"، مشيراً إلى أن "هذه الجرائم تستدعي وجود قادة مهنيين ملمّين بموضوع العلوم الشرطوية".

وأوضح، أن "تشكيلات الوزارة، سيما الشرطة الاتحادية والرد السريع ومديريات الشرطة كافة، حققت نجاحات عدة بموضوع استتباب الأمن"، مؤكداً أن "التفكير جاد بنقل الملف الأمني لقيادات شرطة المحافظات".

وكشفت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، يوم السبت الماضي، عن تسلم وزارة الداخلية ملف الأمن في المناطق المأهول، أي داخل المدن والبلدات، في خمس محافظات جنوبي البلاد.