الظاهرة "المرعبة" تعود من جديد.. العثور على 3 جثث في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالعثور على 3 جثث في العاصمة بغداد إحداها لرجل أمن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية على حافة النهر اسفل جسر المثنى شمالي بغداد"، موضحا ان "الجثة لم يتبين عليها آثار شدة خارجية".

ولفت الى "رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها الى ذويها".

وفي حادث مماثل، ذكر المصدر انه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب يتراوح عمره من 20- 30 سنة ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، وتم رفعها ونقلها الى الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها الى ذويها".

وتابع المصدر أنه "تم العثور على جثة ثالثة لمنتسب في قيادة حرس الحدود داخل أحد أبراج القيادة ضمن منطقة البلديات، وحسب المعلومات الاولية فان الوفاة نتيجة نوبة قلبية".

في السياق، اقدم مسلحون مجهولون على رمي عبوة محلية الصنع على احد الدور السكنية ضمن منطقة الشيشان شرق العاصمة، دون وقوع اصابات تذكر"، وفقاً للمصدر.