الطيران العراقي ينفذ ضربات جوية على أوكار داعش جنوب غربي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن الطيران العراقي نفذ ضربات جوية على مواقع تحوي مضافات تابعة لتنظيم داعش الارهابي جنوب غربي كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الطيران الحربي العراقي نفذت عدداً من الضربات الجوية على مواقع تقع ضمن حاوي الدناديش باتجاه قرية الحلوات ضمن قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، وان الضربات جاءت لاستهداف أوكار تنظيم داعش في عمق منطقة حاوي الدناديش".

ولفت المصدر أن "قوة امنية نفذت عملية عسكرية بالتزامن مع الضربات الجوية بحثا عن مضافات وعناصر داعش الإرهابي".