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الطيران العراقي يقصف مقاراً لـ"داعش" شمال العاصمة

Category: أمـن

Date: 2022-01-24T15:52:13+0000
الطيران العراقي يقصف مقاراً لـ"داعش" شمال العاصمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن طيران الجيش العراقي قصف مقاراً لتنظيم "داعش" شمال العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن طيران الجيش عالج، مساء اليوم، اهدافاً لتنظيم داعش في بساتين قضاء الطارمية شمال بغداد.

ويقول المصدر، إن ضربة جوية واحدة استهدفت هدفاً لأوكار داعش في بساتين الطارمية، وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، مرجحاً تنفيذ ضربات جديدة وفق مايصل من معلومات.

ويعد قضاء الطارمية (نجو 50 كم شمال بغداد)، من المناطق الساخنة امنياً وتشهد بشكل متكرر هجمات وتفجيرات تستهدف القوات الامنية العراقية.

وفي 14 آب 2021، أطلق الجيش العراقي والحشد الشعبي، عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر "داعش" وتأمين القضاء، بعد ان شن التنظيم هجمات واسعة طالت المدنيين والقوات الامنية في القضاء ذات الغالبية السنية.

 

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