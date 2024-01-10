الطيران العراقي يقتل ثلاثة "ارهابيين" بحوزتهم "وثائق مهمة" في كركوك.. صور

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة "ارهابيين" بقصف جوي في وادي الشاي بمحافظة كركوك، مشيرة الى ضبط أسلحة و"وثائق مهمة".

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عملية نوعية جاءت بمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، والتي ترجمها صقور الجو الى ضربات موجعة استهدفت عصابات داعش الإرهابية واوكارهم ضمن وادي الشاي.

وبينت، أن قطعات قيادة عمليات كركوك باشرت مع عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية بتفتيش مكان الضربات الجوية، وعثرت على أشلاء ثلاث جثث لعناصر إرهابية وعبوات واحزمة ناسفة، وعدد من المضافات لداعش تحت الأرض تحتوي مجموعة من الإنفاق والاوكار، ومواد متفجرة ورمانات يدوية ونواظير ليلية ونهارية وكاميرات ومولدات كهربائية مفخخة تم تدميرها تحت السيطرة، مشيرا إلى العثور على بعض الوثائق المهمة التي تم الاستيلاء عليها بالإضافة الى مواد لوجستية ومواد غذائية .