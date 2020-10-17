الطيران العراقي يدمر أنفاقا ويقتل إرهابيين جنوبي الموصل

شفق نيوز/ دمّر الطيران العراقي، يوم السبت، عددا من الأنفاق التابعة لتنظيم داعش وقتل عددا من الإرهابيين بضربات جوية جنوبي الموصل.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، طيران الجيش، نفذ اربع طلعات جوية في "جزيرة كنعوص " جنوبي مدينة الموصل، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين".

واكد شهود عيان من اهالي قرية المرير المحاذية لجزيرة كنعوص الواقعة جنوب مدينة الموصل تنفيذ طيران الجيش لعدة ضربات جوية استهدفت فيها عدة مواقع للتنظيم وسط الجزيرة.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "الايام الماضية كانت هادئة منذ اخر عملية عسكرية مشتركة شنتها القوات العراقية قبل اسبوعين تقريبا، والتي انتهت بمقتل 4 من عناصر داعش والاستيلاء على اسلحتهم فيما سقط من القوات المشتركة عنصر من الحشد الشعبي وقع في احد الكمائن وسط الجزرة".

وأوضح احمد اللهيبي احد سكان قرية المرير، أن "الجزيرة ماتزال تشكل خطراً كبيراً ولايزال عناصر داعش متواجدين فيها ولايمكن لاحد الوصول اليها، وطبيعتها الجغرافية وكثافة الادغال فيها جعلتها معقلاً منيعاً لعناصر داعش".

وكشف احمد لمراسلنا بان "عناصر داعش ابان سيطرتهم على تلك المناطق قاموا بنقل بعض الكرفانات اليها وعدد من الحفرات وانشأو فيها انفاق ومضافات عميقة، ومن الصعب جداً العثور عليها لان المداخل اليها صغيرة جداً وموجودة بين الادغال".

وفي هذا الاطار كشف مصدر امني رفيع المستوى لمراسل شفق نيوز، عن موافقة العمليات المشتركة على نصب جسر عائم يؤدي الى هذه الجزرة وذلك من اجل عبور الدروع والعجلات العسكرية والجرافات الكبيرة من اجل فتح الممرات وسط هذه الجزيرة".

وقد بدأت قطع الجسر تصل الى ضفة النهر استعداداً لعمليات النصب ويرجح ان العمليات العسكرية التي ستنطلق خلال اليومين القادمين وقد تكون الاخيرة لتطهير هذه الجزيرة بشكل كامل والقضاء على جميع ماتبقى من عناصر التنظيم المتواجدين فيها.

جدير بالذكر ان هذه الجزيرة هي المعقل الاخير للتنظيم في جنوب الموصل وقد شهدت العديد من العمليات العسكرية لكن دون جدوى ولم يكن بالامكان التوغل فيها بسب الكمائن والقناصة وعدم توفر الدروع والعجلات التي تؤمن خط النار للجنود.

واعنف العمليات التي شهدتها كانت قبل عدة اشهر حيث استهدفها التحالف الدولي بعشرات الاطنان من القنابل وشارك جهاز مكافحة الارهاب في اقتحامها وقتل جندي امريكي اثناء هذه العملية ولكن دون جدوى.