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الطيران العراقي يدمر آليات لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-02-15T15:11:08+0000
الطيران العراقي يدمر آليات لداعش في ديالى

شفق نيوز/ دمر الطيران الحربي العراقي، يوم الاثنين، آليات لتنظيم داعش وفق معلمومات استخبارية شمال شرقي بعقوبة، بحسب مصدر أمني.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الاجهزة الامنية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة رصدت وكراً كبيرا لداعش في منطقة "نارين" شمالي ناحية قره تبه 112 كم شمال شرق بعقوبة، يحوي اليات "حفارات ودراجات نارية وعجلة نوع بيك اب".

واكد، ان "الطيران الحربي تمكن وخلال ضربات متقنة من تدمير الاليات والعجلة المفخخة".

 يذكر ان مناطق اطراف قره تبه النائية والخالية من التواجد الامني, تحوي اوكارا وبؤرا مخفية لداعش تشكل الترسانة الحربية والتسليحية لعناصر التنظيم اضافة الى المؤن والامدادات الاخرى.

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