الطيران الحربي ينفذ ضربات جوية شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين، مساء يوم الأحد، بتنفيذ الطيران العراقي سلسة ضربات استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الطيران الحربي العراقي نفذ ضربات جوية في أطراف قضاء الدور وكذلك في محيط منطقة العوجة (50 كم شرق صلاح الدين)، وهزت الانفجارات المباني السكنية لكون الضربات كانت قريبة جداً وسُمعت من قبل الأهالي".

وأضاف المصدر أن "الضربات الجوية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية وما زال الطيران الحربي يحلق في سماء المنطقة وتُسمع أصوات الطائرات في المناطق القريبة من الأهداف التي تم قصفها".

وتابع أن "طائرات مسيرة تستطلع المنطقة المستهدفة إلى جانب الطيران الحربي الذي استهدف مضافات لتنظيم داعشالإرهابي".

من جانبها، أكدت خلية الاعلام الأمني العراقية، قصف مضافتين لداعش بصلاح الدين، بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في أهمية استمرار العمل التعرضي الذي تقوم به القوات الأمنية، في تعقب العناصر الإرهابية.

وذكرت الخلية، في بيان ورد للوكالة، أن القوة "رصدت مضافتين للإرهابيين في جزيرة (البو مرموص) ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، وبناء على هذه المعلومات الدقيقة نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية استهدفت خلالها المضافتين وقتل من بداخلهما من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتدمير معدات ومواد لوجستية واجهزة اتصال".