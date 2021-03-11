الطيران الحربي يدمر اهدافاً لداعش في ديالى وحدود صلاح الدين وكوردستان

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية في ديالى وصلاح الدين بتدمير عدة أهداف لتنظيم داعش في ديالى وحدود صلاح الدين- كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان الطيران الحربي دمر عدة أهداف واوكار لداعش في اطراف ناحية جلولاء القريبة من حدود تلال حمرين ضمن عمليات تطهير حدود ديالى القريبة من حدود كوردستان ومنع عناصر داعش الفارين من عمليات شمالي جلولاء الى مناطق اخرى.

واضاف" ان الطيران الحربي وجه ضربات متواصلة منذ اكثر من اسبوعين في مناطق زور شمالي جلولاء اسفرت عن تدمير نحو 20 وكر وموقع لداعش.

وفي صلاح الدين اكد مصدر امني اخر تدمير اوكار واهداف لداعش بضربات جوية شمالي المحافظة قرب جبال مكحول.

واضاف المصدر" ان الطيران الحربي شنت غارات كثيفة على مواقع يشتبه بوجود عناصر داعش في المناطق الحدودية بين صلاح الدين جبال مخمور دون الإفصاح عن الحصيلة الدقيقة للضربات"