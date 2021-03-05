الطيران الحربي ومدفعية الحشد يدمران مواقع لداعش في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بتدمير اهداف لداعش شمالي ناحية جلولاء بضربات جوية ومدفعية ضمن عمليات تطهير أمنية شاملة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"، ان الطيران الحربي شن ضربات مكثفة استهدفت مواقع لداعش في حوض شمالي جلولاء في بساتين قرية الاصلاح وتمكن من تدمير 8 أهداف.

وأضاف ان خسائر داعش لم تحدد بشكل دقيق لعدم وصول القوات الامنية اليها حتى الآن، مرجحا قتل عدد من الدواعش.

واكد المصدر ان الضربات الجوية متواصلة منذ ايام عدة واستهدفت نحو 15 هدفا ووكرا لداعش في البساتين الكثيفة والقرى النائية.

وفي سياق متصل اكد المصدر ان مدفعية اللواء 16 بالحشد الشعبي عالجت ليلة امس، الخميس، تحركات لفلول “داعش” الارهابي في جلولاء بمحافظة ديالى.

وتواصل قوات الامن والحشد الشعبي عمليات تطهير حوض شمالي جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة من اوكار وبؤر داعش بالرغم من الاعتراضات الشعبية على عمليات التجريف وفتح ممرات داخل البساتين .