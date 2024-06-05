الطيران الحربي العراقي يغير على 10 مواقع لداعش في محافظتين

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، بأن المقاتلات العراقية شنت ضربات جوية استهدفت بها 10 مواقع لتنظيم داعش في محافظتي ديالى وكركوك.

وذكرت الخلية في بيان اليوم، أن القوة الجوية العراقية "دكت بواسطة طائرات (سيسنا كرفان) أوكار الإرهابيين 4 منها في ديالى و6 في كركوك، وقد تحولت إلى ركام".

ووفقا للبيان، فإن "هذه الضربات تأتي استمرارا للعمل التعرضي، ومنع العدو من استخدم اوكاره السابقة وقطع طرق إمداده اللوجستية".