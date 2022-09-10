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الطيران الحربي العراقي يستهدف مقراً لداعش تواجد فيه 7 عناصر من التنظيم بينهم قيادي

Category: أمـن

Date: 2022-09-10T17:09:58+0000
الطيران الحربي العراقي يستهدف مقراً لداعش تواجد فيه 7 عناصر من التنظيم بينهم قيادي

شفق نيوز/ شنّت المقاتلات الحربية العراقية، يوم السبت، ضربات جوية استهدفت بها "وكراً" لتنظيم داعش في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني أن، "مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وكراً مهماً للارهابيين في منطقة الجلايات ضمن قاطع عمليات الانبار".

ووفقا للبيان فإنه "تم تزويد طيران القوة الجوية بالمعلومات الكاملة عن هذا الوكر، فباشرت بدك الهدف وتحويله إلى ركام".

وبحسب المعلومات الاستخبارية الاولية فقد كان بداخل هذا الوكر ( ٧) مجرمين من عناصر داعش من ضمنهم القيادي في هذه العصابات الإرهابي (حمود حمادة علي حويش) الملقب ابو نهاد ، في حين خرجت قوة من لواء المشاة ١٩ بالفرقة الخامسة بتفتيش مكان الضربة، كما في البيان.

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