الطيران الحربي العراقي يدمر أهدافاً "ارهابية" بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بتدمير عدة اهداف لتنظيم "داعش" من قبل الطيران الحربي بين حدود محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطيران الحربي نفذ، ليلة امس، ضربات جوية مكثفة لاهداف يعتقد بوجود عناصر داعش فيها في مناطق (الميتة والبو جمعة واطراف حاوي العظيم وعدة مناطق مهجورة من السكان ) بعد ورود معلومات بتسلل عناصر من داعش فروا من العمليات الأمنية في نينوى وحدود صلاح الدين وكركوك مع إقليم كوردستان".

واكد المصدر، أن "الضربات اسفرت عن تدمير اوكار واهداف لداعش وقتل واصابة عدد من عناصر التنظيم لم تؤكد اعدادهم بشكل دقيق حتى الان".

ويشن الطيران الحربي بين الحين والآخر ضربات جوية تستهدف اهدافاً لداعش بين ديالى وصلاح الدين بسب الفراغات الأمنية وعدم وجود قطعات امنية ماسكة للحدود بين المحافظتين والتي أصبحت "ضائعة امنيا".

والاثنين الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن طيران القوة الجوية نفذ بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية.