الطائرات العراقية تقصف شاحنة تقل عناصر من داعش في الأنبار .. فيديو

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، يوم السبت، ان المقاتلات الحربية العراقية شنت ضربة جوية استهدف بها شاحنة كبيرة تعود لعناصر من تنظيم داعش في محافظة الأنبار غربي البلاد مما أسفر عن مقتلهم.

وقالت الخلية في بيان انه بعد استهداف "عجلة نوع ( لوري) كانت تقل عناصر داعش في وادي القذف ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار، بواسطة طائرات F_16 العراقية في قيادة القوة الجوية، شرعت قوة امنية مشتركة بتفتيش المكان المستهدف، وشاهدت عجلة اسقاء كان يستقلها مفرزة عائدة لعناصر داعش الإرهابية متضررة أثر الضربات الجوية مع ثلاثة قتلى من عناصر داعش الارهابي".

وأضاف البيان أنه "تم رصد إرهابي قناص بالقرب من العجلة وقام بالرمي على قوة الواجب، حيث تم قتله على عناصر الفرقة المشاة الخامسة، وتبين انه كان يحمل سلاح M16 مع ناظور قناص مركب على السلاح".

وتابع البيان أنه "تبين أن داعش عملت على تصنيع مخزن متنقل داخل العجلة المستهدفة، وضبط القوة المنفذة للواجب ما يلي .

٠١ سلاح متوسط BKC .

٠٢ بندقية كلاشنكوف عدد (٢) .

٠٣ بندقية m16 مع ناظور مركب عليها .

٠٤ قاذفة خفيفة ٤٠ ملم .

٠٥ أشرطة عتاد BKc عدد (٣) .

٠٦ حزام ناسف عدد (٢) تم تفجيرها موقعياّ .

٠٧ مخزن بندقية M16 عدد ١٤ مملوء زائداً مخزن واحد فارغ . / ٠٨ باكيت عتاد m16 عدد (٦) مملوء ، كل باكيت يحتوي على ٣٠ أطلاقة.

٠٩ مخزن بندقية كلاشنكوف فارغ عدد (١٧) بضمنها مخزن واحد مدًّمر وحربة بندقية وعدة تنظيف واحدة .

١٠ . عدة أسعاف طبية .

٠١١ كاميرا تسجيل خوذة صغيرة .

٠١٢ رمانة هجومية عدد (٦) ورمانة دفاعية عدد(٤) مع صاعق تم تفجيرها موقعياً.

٠١٣ صاروخ قاذفة ضد الاشخاص عدد (٣) .

٠١٤ صاروخ قاذفة ضد الدروع عدد (٤) .

٠١٥ حشوات قاذفة RBG7 عدد (٨) حشوة .

٠١٦ جعبة عتاد عدد وبداخلها اطلاقات متنوعة بندقية وM16 .

٠١٧ جعبة عتاد فارغة عدد (٥) ٠١٨ مصاحف قرآن عدد (٣) . / ٠١٩ محفظة نقود عدد (٣) تحتوي على مبلغ (٢٢٠٠$) و (٩٢٢) ألف دينار عراقي وورقة فئة الف ليرة سوري مع قطعة معدنية فئة خمسة دراهم ( طبعت من قبل الدواعش ) . / ٠٢٠ لوحة تسجيل أرقام عجلة أسقاء .

٠٢١ جهاز اتصال لاسلكي يدوي عدد (٢) بدون نضائد .

٠٢٢ موبايل نوع ( سامسونك ) ٠٢٣ ميموري فلاش ذاكرة.

٠٢٤ بطاقات تعبئة رصيد عدد (٤) .

٠٢٦ شاحن موبايل أحتياط عدد أثنان.

٠٢٧ ناظور فردي ذو عدسة واحدة .

٠٢٨ مادة سم قاتل ( عينة صغيرة ) .

٠٣٢ شعار دواعش مكتوب على قطعة قماش لون أسود توضع على الراس عدد (٢).

٠٣٣ ومواد أخرى من بينها مواد متفجرة وملابس.

واختتم البيان انه تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.