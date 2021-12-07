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مقتل 10 عناصر من داعش في صحراء الأنبار .. فيديو

Category: أمـن

Date: 2021-12-07T12:30:53+0000
مقتل 10 عناصر من داعش في صحراء الأنبار .. فيديو

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم الثلاثاء بمقتل 10 عناصر من تنظيم داعش في صحراء الأنبار غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان أنها رصدت الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة وكر لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي منطقة الكيلو ١٦٠ في صحراء الانبار، بواسطة طائرة استطلاع للتحالف الدولي ووعزت الى قيادة القوة الجوية لتنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات F_16 العراقية.

ووفقا للبيان فإن الضربة أسفرت عن قتل ٦ إرهابيين، على ضوء ذلك خرجت قوة فوج مغاوير الفرقة الخامسة لتفتيش المكان بحثا عن أي عناصر ارهابية أخرى او تجهيزات او أسلحة في المكان ذاته، وقد تمكنت من محاصرة ٤ عناصر مسلحة من عصابات داعش الإرهابية وتمكنت من قتلهم بعد الاشتباك معهم.

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