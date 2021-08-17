سقوط ضحايا وجرحى بقصف تركي يطال المشفى العسكري لقوات حماية سنجار

شفق نيوز/ شنّت المقاتلات الحربية التركية يوم الثلاثاء ضربات جوية استهدفت بها المشفى العسكري الخاص بقوات حماية سنجار "يبشه".

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، بأن الطائرات التركية قصف المشفى الذي يقع في قرية السكينه جنوب جبل سنجار.

وأضاف أن الطيران يستهدف كل من يحاول اخلاء الجرحى من موقع المشفى، مشيرا إلى أن الانباء الاولية تؤكد سقوط عدد من القتلى والجرحى .

بدوره قال قائد قوات ايزيديخان في سنجار حيدر ششو لوكالة شفق نيوز، ان الوحدة الطبية التي تم قصفها مرتين متتاليتين هي تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني .