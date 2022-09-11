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قتلى بقصف تركي يستهدف عجلتين لقوات موالية لحزب العمال شمال سنجار (تحديث)

Category: أمـن

Date: 2022-09-11T08:08:49+0000
قتلى بقصف تركي يستهدف عجلتين لقوات موالية لحزب العمال شمال سنجار (تحديث)

شفق نيوز/ شنت المقاتلات الحربية التركية، صباح اليوم الأحد، ضربات جوية استهدفت بها منطقة "باري" شمال قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز ان الطائرات التركية قصفت سيارتين تابعتين لعناصر وحدات حماية سنجار (اليبشة) الموالي لحزب العمال في منطقة باري غرب ناحية سنوني شمال قضاء سنجار.

واضاف المصدر ان القصف ادى الى تدمير السيارتين ومقتل عدد من عناصر اليبشة.

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

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