الطائرات التركية تقصف مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ قصفت الطائرات التركية، عصر يوم الأربعاء، مواقع لحزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وأبلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز، ان "الطائرات التركية قصفت مواقع لعناصر حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين المطل على قضاء العمادية شمالي دهوك".

واضاف المصدر ان "القصف ركز على قمة خلخلة التي تطل على قرية بلافة في منطقة نهلة"، مشيرا الى ان "هذه المنطقة تعرضت لقصف مدفعي تركي يوم امس 3 مرات متتالية".

ولم تتوفر معلومات حتى الآن عن اية خسائر سواء بشرية او مادية.

وتشن القوات التركية هجمات مستمرة على اقليم كوردستان، بدعوى "مهاجمة قوى معادية" لها على أرض العراق، في وقت تدعو فيه حكومة الإقليم الى موقف جدي من بغداد والمجتمع الدولي لإيقاف هذه الهجمات، وتؤكد بأنها لا تسمح بتعرض أمن جيران العراق للتهديد.