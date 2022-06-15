جرحى بقصف طائرات "تركية" مسيرة لمقار في سنوني سنجار-تحديث

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الأربعاء، بقيام طائرات مسيرة "تركية" بقصف مقار في ناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان القصف نفذ بأربع ضربات على الأقل، واستهدف مقرا لاسايش إيزيدي خانة- الذي تقول انقرة إنه تابع لحزب العمال-، بالإضافة إلى مقر لمجلس شعب ناحية سنوني، مما تسبب بتضرر عدد من المنازل القريبة من المقار.

وأضاف أن القصف تسبب في حدوث 3 اصابات في صفوف المدنيين، فيما أحدث أضرارا مادية كبيرة في المقار.

يشار إلى أن قضاء سنجار سبق أن تعرضت إلى عمليات قصف جوي تركي متكرر، حيث تقول أنقرة إن مسلحي حزب "العمال الكوردستاني" يتخذون من المدينة معقلاً.