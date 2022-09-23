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الطائرات التركية تقصف مجمعاً سكنياً جنوب سنجار

Category: أمـن

Date: 2022-09-23T12:21:42+0000
الطائرات التركية تقصف مجمعاً سكنياً جنوب سنجار

شفق نيوز/ شنّت الطائرات التركية الحربية، يوم الجمعة، ضربات جوية استهدفت بها مقار لقوات موالية لحزب العمال الكوردستاني جنوب قضاء سنجار الذي يتبع إدارياً محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات التركية قصفت ظهر اليوم مجمع (گرعوزير) جنوب سنجار.

وأضاف المصدر أن القصف استهدف مقرات تابعة لوحدات حماية سنجار (اليبشه)، وقوات "الإيزيدخانية" الموالية لحزب العمال المناهض للنظام في أنقرة.

هذا ولم يعرف حجم الخسائر الناجمة عن القصف لغاية كتابة هذا الخبر.

بدورها قالت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، إن طائرات مسيرة تابعة للجيش التركي قصفت في الساعة 15:25 مقراً لمسلحي وحدات حماية سنجار في مجمع (گرعوزير) في قضاء سنجار.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى المؤسسة، فإن القصف أسفر عن خسائر بالأرواح و بأضرار مادية.

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