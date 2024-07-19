الطائرات الحربية العراقية تستهدف مفرزة لداعش في جبال حمرين (فيديو)

شفق نيوز/ افادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، بتنفيذ المقاتلات الحربية العراقية وجهت ضربة جوية استهدفت بها مفرزة لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إنه "بتنسيق عالي المستوى بين جهاز مكافحة الارهاب وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ أبطال صقور الجو الشجعان بالساعة 500 من هذا اليوم الجمعة ضربة جوية دقيقة ومدمرة ضد مفرزة إرهابية في جبال حمرين على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات كركوك وصلاح الدين".

وأظهر فيديو مرفق بالبيان نشرته القيادة قيام طائرة برشق عدد من الأشخاص بالرصاص أثناء مسيرهم في مكان جبلي وعر، وبعدها تم قصفهم بواسطة صاروخ موجه.

وتنشر وكالة شفق نيوز الفيديو أدناه: