الضحية منتسب بالحشد الشعبي.. تفاصيل جريمة معارض البياع ببغداد

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر أمني، مساء اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن جريمة قتل شخص داخل معرض للسيارات في منطقة البياع جنوب غربي العاصمة بغداد، فيما أشار إلى أن الضحية منتسب بالحشد الشعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الجناة وضعوا قطع قماش على كاميرات معرض السيارات قبل تنفيذ عملية القتل بحق المجني عليه الذي هو منتسب بالحشد الشعبي".

وأشار إلى أن "الجناة سرقوا بعد تنفيذ الجريمة جهاز DVR في محاولة لإخفاء ملامح الجريمة أمام الأجهزة الأمنية للتوصل إليهم".

وكان مصدر في الشرطة المحلية أفاد في وقت سابق السبت، بمقتل شخص جراء هجوم مسلح داخل معرض للسيارات في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين يستقلون عجلة مدنية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شخص داخل أحد معارض السيارات في البياع جنوب غربي بغداد، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وأضاف أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.