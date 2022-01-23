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"الصين" تفجر نزاعاً عشائرياً طاحناً جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-01-23T20:11:00+0000
"الصين" تفجر نزاعاً عشائرياً طاحناً جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمقتل شخص على الأقل خلال نزاع عشائري طاحن بين عشيرتين في قضاء الكحلاء ضمن محافظة ميسان، بسبب شركة "بتروتشاينا" الصينية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "النزاع وقع بين عشيرتي البوغنام والمواجد، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين تتعلق بالعمل مع الشركة الصينية في المحافظة".

وأضاف أن "النزاع مايزال مستمراً، وأسفر حتى اللحظة عن مقتل شخص وإصابة آخر، كحصيلة أولية"، لافتاً إلى أن "قوات من الجيش العراقي، تدخلت والوضع يسير إلى السيطرة".

من جانبه، قال مراسل الوكالة في ميسان، إن معظم النزاعات العشائرية التي تجري بين فترة وأخرى في المحافظة سببها صراع على العمل داخل الحقول النفطية، مع الشركات الأجنبية. 

يشار إلى أن شركة "بتروتشاينا" الصينية، تعمل في حقل الحلفاية ضمن محافظة ميسان.

ويوجد في ميسان 7 حقول نفطية، موزعة على معظم مناطق المحافظة، وهي حقل البزركان، الفكة، الحلفاية، العمارة، نور، أبوغرب، وحقل ديمة.

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