الصومال يطلب تجربة العراق في مكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين، عن عقد اجتماع مشترك مع الجانب الصومالي لمناقشة مذكرة تفاهم أمنية مزمع توقيعها في الفترة المقبلة.

وقال الشمري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي عبد الله الشيخ إسماعيل، الذي يزور بغداد حالياً، تابعته وكالة شفق نيوز، "بحثنا طلب الأشقاء في جمهورية الصومال تقديم الاستشارات والتدريب وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، التي ما زالت تقاتل في الصومال"، مشيدًا بجهود الصومال الرامية إلى فرض الأمن والاستقرار في بلدهم.

وأكد الشمري استعداد وزارة الداخلية العراقية لتقديم كافة أشكال الدعم، بما في ذلك الخبرات التدريبية والتنظيمية، لمساعدة الصومال في تجاوز أزمتها الأمنية.

من جانبه، وصف وزير الداخلية الصومالي زيارته إلى بغداد بالناجحة، موضحاً أنه التقى مسؤولين مختلفين في وزارة الداخلية العراقية، وزار حرس الحدود، حيث تم استعراض الجهود المبذولة.

وأضاف إسماعيل: "سيتم زيارة قيادات أخرى مثل الاستخبارات ومكافحة المخدرات"، مبينا "ناقشنا مع وزير الداخلية العراقي سبل التعاون في مجالات مختلفة تشمل مكافحة الإرهاب، حماية الحدود، مكافحة المخدرات، وتبادل الخبرات".

وأشار إسماعيل إلى حاجة بلاده للاستفادة من تجربة العراق وخبراته في هذه المجالات، معبراً عن شكره للعراق على وعوده بتقديم الدعم اللازم لتعزيز الأمن في الصومال.