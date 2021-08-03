الصدفة تقود الشرطة النهرية لجثة غريق في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل في مياه نهر دجلة وسط مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان دورية للشرطة النهرية عثرت على جثة موظف في كهرباء نينوى، جرفتها المياه بالقرب من الجسر القديم "العتيق" في مدينة الموصل.

واشار الى إن الدورية عثرت على جثته اثناء جولة استطلاعية في النهر ولم تتلق بلاغاً حول وجود حالة غرق.

وتشهد مدينة الموصل العديد من حالات الغرق حيث يلجأ الشباب والصبيان إلى الأنهر للسباحة هرباً من ارتفاع درجات الحرارة مما يتسبب بغرق بعضهم، فضلاً عن حالات الانتحار غرقاً التي تحصل في المدينة.