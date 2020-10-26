الصحة: إصابة 240 متظاهراً وعنصر أمن خلال الاحتجاجات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة، يوم الإثنين، حصيلة الإصابات التي شهدتها ساحات التظاهر في العاصمة بغداد، عقب مصادمات بين متظاهرين وقوات أمنية، في الذكرى الأولى لاحتجاجات أكتوبر تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر خلال مؤتمر صحفي مع قادة أمنيين، حضرته وكالة شفق نيوز، "استقبلنا أكثر من ٢٠٠ جريح من القوات الامنية، بينهم ٢٥ إصابة في حالة خطرة".

كما أشار إلى إصابة ٤٠ شخصاً من المدنيين، في إشارة إلى المتظاهرين في ساحات الاحتجاج ببغداد.

وخلال المؤتمر أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال 141 متظاهراً بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أمس الأحد في الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي.

وخلال المؤتمر جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، والمتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي والمتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال معن إن "قواتنا الأمنية منضبطة وتعاملت بحكمة مع المتظاهرين"، مشيراً إلى "ضبط رمانات محلية الصنع، والقبض على 141 متهما بالاعتداء على القوات الامنية".

كما أفاد باعتقال مجموعة اعتدت على الملاكات الطبية، محذرا من "الشائعات التي تهدف إلى تعكير العلاقة بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وأضاف معن، "لمسنا تجاوباً كبيراً من الناشطين المتواجدين في ساحات التظاهر".

من جانبه، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن "القطعات الأمنية تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف أن "المئات من قنابل المولوتوف ترمى باتجاه القوات الأمنية، ما تسبب بإصابة العشرات من أفراد الأمن".

وطالب رسول، المتظاهرين، بالتعاون مع القوات الأمنية وعدم الخروج من ساحات التظاهر، لافتاً إلى أن القوات الأمنية ملتزمة بالحفاظ على أرواح المواطنين، مشددا على عدم وجود أي سلاح ناري لدى القوات المكلفة بحماية المتظاهرين.

وقال رسول إن "استهداف القوات الأمنية من قبل مجاميع رسالة سيئة للعالم"، منوها إلى أن "التحقيقات بشأن قتلة المتظاهرين مستمرة".

من جهته، قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن القوات الأمنية تعرضت إلى 1500 اعتداء بالزجاجات الحارقة.

كما أشار إلى سرقة بعض المحال من قبل مندسين.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوبي البلاد منذ أمس الأحد تظاهرات واسعة في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات غير المسبوقة التي أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف خلف عشرات الإصابات بين قوات الأمن والمتظاهرين.



