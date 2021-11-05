الصحة تعلن الحصيلة: 125 إصابة خلال مواجهات بغداد ولا وفيات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، إصابة ١٢٥ شخصا من المتظاهرين وقوات الأمن خلال المواجهات وسط بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد استقبلت عددًا من الجرحى من القوات الامنية والمتظاهرين بلغ مجموعهم ١٢٥ جريح؛ ٢٧ منهم من المدنيين والباقين من القوات الأمنية".

وأضافت أن "اغلب الإصابات كانت بسيطة الى متوسطة ولم تسجل اي اصابة بطلق ناري كما لم تسجل اي حالة وفاة".

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء، إلا أن قوات الأمن منعت ذلك وأطلقت عليهم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

إلا أن الهدوء ساد مجددا في وسط العاصمة وخاصة بمحيط المنطقة الخضراء، وفق مصدر أمني.

والخميس، هددت "اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات" في العراق، باللجوء إلى التصعيد في المرحلة المقبلة حال الإبقاء على النتائج المعلنة.

ودعت اللجنة، في بيان، إلى "الخروج بتظاهرات سلمية تحت شعار (جمعة الفرصة الأخيرة) قبل أن تبدأ في مرحلة تصعيدية أخرى (لم تحددها)".

واللجنة التحضرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات تشكلت الأسبوع الماضي، مع بدء اعتصام مفتوح لأنصار القوى السياسية الرافضة لنتائج الاقتراع أمام مداخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

وتقول مفوضية الانتخابات إن نتائج الفرز اليدوي لأصوات المحطات المطعون في صحتها جاءت متطابقة للنتائج الالكترونية المعلنة سابقا.

ويطالب المحتجون، وهم من أنصار القوى الخاسرة وعلى رأسها تحالف الفتح، بإعادة الفرز اليدوي لجميع المحطات في أرجاء البلد.