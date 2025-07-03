الصالحي: كركوك في خطر ولا احد يعلم مناطق انطلاق المسيرات

شفق نيوز – كركوك

دعا رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي، يوم الخميس، الى فتح تحقيق بالاستهدافات المتكررة التي تتعرض لها كركوك بسبب خطر الخروقات الأمنية، مؤكداً ان لا احد يعلم مناطق انطلاق الطائرات المسيرة.

وقال الصالحي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "ما يتعرض له مطار كركوك المدني والعسكري منذ أيام من سقوط طائرات مسيّرة وصواريخ كاتيوشا يمثل نذيرًا خطيرًا لحجم الخرق الأمني في المدينة".

وأضاف الصالحي، ان "الأخطر من ذلك أن لا أحد يعلم من أين تنطلق هذه المسيّرات، ولماذا لا يتم رصدها رغم وجود الرادارات في المطار العسكري"، معتبرًا ذلك "مؤشرًا مقلقًا يطرح علامات استفهام خطيرة".

وشدد على أن "هذا التصعيد الأمني يستدعي فتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل الجهات المختصة، للكشف عن مصادر التهديد ومحاسبة المقصرين".

هذا وأفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء يوم الخميس، بسقوط طائرة مسيرة في شارع المطار جنوبي المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سقوط الطائرة كان قرب حي بدر بشارع المطار"، مؤكدا انه "لا تزال الجهات الأمنية تصل إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة".