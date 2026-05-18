السجن 6 سنوات وغرامة بحق "الشيخة" في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار/ الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار بحق تاجرة مخدرات تُلقب بـ"الشيخة".

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المتهمة جرى اعتقالها مطلع العام الحالي بعد اعترافات أدلى بها زوجها الذي أوقف في محافظة بابل أثناء نقل مواد مخدرة، مشيراً إلى أنها كانت تمارس نشاطها وتملك ميزاناً لبيع المواد للمتعاطين.

وأضاف أن الحكم صدر بحقها وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.