الشمري يوجه القطعات الأمنية التعامل بحزم لضبط الأمن في ميسان

شفق نيوز / شدد وزير الداخلية العراقي عبد الشمري، يوم الأحد، على ضرورة التعامل بحزم لضبط الأمن بشكل عام والعمل على فرض القانون والنظام في محافظة ميسان.

جاء ذلك، خلال رئاسة وزير الداخلية، اجتماعاً أمنياً موسعاً نوقشت فيه الأوضاع الأمنية في محافظة ميسان، في محطة ثانية له بعد محافظة ذي قار، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، حضر الاجتماع، نائب قائد العمليات المشتركة، ووكلاء وزارة الداخلية، والقادة الأمنيين والدوائر الاستخبارية.

وحث المشري، على أن تكون القطعات الأمنية حازمة في إجراءاتها الأمنية وقيامها بضبط الامن، مؤكداً أهمية "تنفيذ أوامر إلقاء القبض ومتابعة الأهداف المطلوبة".

وأمر وزير الداخلية، الأجهزة الأمنية المختصة بـ"متابعة القضايا التحقيقية بشكل منفرد والتركيز على إنجازها بشكل مهني وعدم التهاون مع المطلوبين".

ووجه بأن يكون عمل جميع القطعات الأمنية بشكل مشترك وبروح الفريق الواحد، وأن تكثف الوكالات والدوائر الاستخبارية جهودها لتوفير المعلومات الكافية للعمل الأمني بما يسهم في إنجاح الخطط المرسومة.