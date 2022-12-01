الشمري يقيل مديري مكافحة المخدرات و تسجيل المركبات في البصرة

شفق نيوز/ قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، إقالة مدير مكافحة المخدرات في محافظة البصرة العميد اسماعيل غانم.

وقال المكتب الإعلامي للشمري في بيان مقتضب اليوم، إن الشمري قرر إقالة مديرة العميد غانم من منصبه لتقصيره في أداء الواجب والمهام الموكلة إليه.

هذا وقرر الوزير تكليف العميد ماجد كريم ماهود بمهام مدير مكافحة المخدرات في البصرة بدلا من العميد اسماعيل غانم.

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، بأن وزير الداخلية قرر إعفاء مدير تسجيل المركبات في مديرية مرور البصرة العميد اسعد عبد العزيز من منصبه لتقصيره في أداء الواجبات الموكلة إليه.