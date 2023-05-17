الشمري يفصل ضابطاً وعنصراً بالداخلية نفذا "دكة عشائرية": خانا شرف المهنة

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، بإحالة ضابط وعنصر بالداخلية العراقية، نفذا "دكة عشائرية" في محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الوزير الشمري أطلع على قيام احد منتسبي الداخلية وبملابس عسكرية بتنفيذ جريمة حرق عجلة داخل كراج أحد المواطنين والقبض عليه، أعقبها قيام ضابط برتبة عقيد مع مجموعة من أبناء عمومته بتنفيذ دكة عشائرية وقتل مواطن في البصرة في حادث وقع قبل أيام.

وأضاف: بناءً على ما تقدم قال وزير الداخلية ان قيام الضباط والمنتسيين أعلاه بهذه التصرفات الخارجة عن القانون لايفرقهم عن العصابات الاجرامية، ووجه بمتابعة سلوك الضباط والمنتسبين وتزويد مكتبه بأسماء من يقوم بهذه التصرفات التي تعكس عدم المهنية (وخيانة شرف المهنة).

كما وجه باحالة المذكورين اعلاه الى اللجنة الخاصة واحالتهما على التقاعد لعدم صلاحيتهما للاستمرار بالخدمة في وزارة الداخلية.