الشمري يعلن من البصرة إنهاء ملف تهريب المخدرات عبر شط العرب

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، انهاء ملف تهريب المخدرات عبر شط العرب في محافظة البصرة.

ووصل الشمري، صباح اليوم، على رأس وفد أمني رفيع إلى محافظة البصرة، واطلع فور وصوله على مبنى كلية الشرطة الثانية مفتتحاً عدداً من المرافق العامة والخدمية لطلبة الكلية، واختتم برنامجه بزيارة مديرية مكافحة المخدرات.

وقال الشمري، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: إن "جهود الحكومة المحلية واضحة في دعم القوات الأمنية في المحافظة، وبالتحديد كلية الشرطة الثانية، ويجري العمل الآن على تنفيذ أكثر من 25 مشروعاً من مطاعم وأماكن استراحة ومرافق حيوية وقاعات تدريبية وغيرها، لتطوير هذا الصرح الأمني المهم في البصرة".

وفي سياق منفصل أكد الشمري، إن "ملف المخدرات مسيطر عليه في المحافظة سيما عمليات ضبط دخول المخدرات والسيطرة على العرض والطلب وتفكيك الشبكات الدولية والمحلية بالإضافة إلى رعاية المصحة القسرية واعتبار المعالجين فيها ضحايا"، موضحاً إن "تهريب المخدرات عبر شط العرب مسيطر عليه بالكامل وتم انشاء سدة ترابية تتضمن مخافر حدودية مسندة بالكاميرات عالية الدقة والأدا

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