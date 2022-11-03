الشمري يصدر أوامر جديدة تتعلق بتقاعد وتمديد خدمة التوظيف لقوى الأمن الداخلي (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الخميس، أوامر تتعلق بالإحالة على التقاعد وتمديد الخدمة الوظيفية وترفيع ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي.

وتضمن أوامر الشمري بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "عـدم ترويج المعاملات المتضمنة احتساب مدة الغبن والأخطاء الادارية استناداً لما ورد بقرار مجلس الدولة المرقم 2021/19 في 2021/4/14 المتضمن المبدأ القانوني (لا تحتسب مدة التأخير لأغراض ترقية الضابط في الرتبة الاعلى)".

وأكد على "التقيد التام بأحكام منح القدم الوارد في المادة 13 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 المعدل التي تضمنت الأسباب الموجبة لمنح القدم وهي، اذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب قوى الامن الداخلية فخـراً أو دفع خطراً جسيماً، واذا اثبت كفاءة نادرة او تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في اداء الواجب وخدمة الوطن".

وشدد الشمري على "عدم ترويج الطلبات المتعلقة بتمديد الخدمة الوظيفية الواردة باحكام المادة 35 من القانون اعلاه للضباط والمنتسبين منعاً للترهل الإداري بالرتب لاسيما الرتب العليا منها إلا بموافقتنا حصراً وبناء على مقتضيات المصلحة العامة التي تستوجب ذلك للتنفيذ رجاء".