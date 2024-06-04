الشمري يرسل قطعات المهمات الخاصة إلى شارع فلسطين ببغداد

شفق نيوز/ أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الثلاثاء، قراراً بتحريك قوة من المهمات الخاصة إلى منطقة شارع فلسطين، وذلك بعد أعمال تخريب استهدف مطاعم وكالات أمريكية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشمري وجه بإنسحاب فوج طوارئ بغداد السادس من منطقة شارع فلسطين، وتسليم القاطع الى الفوج الاول لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية لتكون المنطقة تحت مسؤوليتهم".

وشهدت منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد مساء أمس توتراً امنياً بعد بعد إقدام مجاميع على اغلاق مطاعم امريكية وقاموا بكسير محتوايته، مما دعا القوات الأمنية لإطلاق النار في الهواء في محاولة لاحتواء الموقف.

وبهذا الخصوص أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كلا من مطعم KFC ومطعم تشيلي هاوس ليز ومعهد كامبردج ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم KFC‏ وشركة كتربلر في منطقة الكرادة بالجادرية، من قبل أشخاص يستقلون عجلات ودراجة نارية.

وقالت إنها اعتقلت بعض المهاجمين وهم ينتمون لأحد الأجهزة الأمنية.

وكانت واشنطن قد أدانت الأسبوع المنصرم سلسلة الهجمات التي استهدفت الشركات والمطاعم، وطالبت الحكومة العراقية بتحقيق شامل.

وتقول منصات على التواصل الاجتماعي تدعم المهاجمين، إن ذلك يأتي احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها مع حماس في غزة.