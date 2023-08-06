الشمري يدخل على خط حادثة الراشدية بتحقيق "فوري"

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الأحد، بإجراء تحقيق فوري في ملابسات الهجوم المسلح الذي استهدف دورية نجدة شمالي بغداد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن الشمري وجه بتشكيل تحقيق فوري لمعرفة ملابسات حادثة الراشدية التي راح ضحيتها منتسب واصابة اخر من نجدة بغداد.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين يستقلون دراجة نارية، فتحوا النار باتجاه دورية لنجدة بغداد ضمن منطقة الراشدية، مما أسفر عن مقتل منتسب واصابة اخر، قبل أن يلوذوا بالفرار.