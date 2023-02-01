الشمري يتعهد بإنهاء المخدرات في العراق العام الحالي

شفق نيوز/ تعهد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، بنهاية المخدرات في البلاد خلال العام الحالي 2023.

وقالت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للوزارة في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير الداخلية عبد الامير الشمري عازم على أن يكون عام 2023 عاماً لنهاية المخدرات في العراق.

وأمسى العراق في السنوات الأخيرة، من البلدان التي تنتشر فيها المخدّرات ودخولها عبر دول الجوار التي تنتشر فيها زراعة وتجارة المواد المخدرة بكثرة.

وتنفذ القوات العراقية حملات يومية ضدّ شبكات تجّار المخدّرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال الآلاف من التجّار والمتعاطين، كذلك ساهمت في محاصرة شبكات استيراد المخدّرات بصورة كبيرة.

تنص المادة 28 من قانون المخدرات العراقي والمؤثرات العقلية على "عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار، ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار لكل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن أغوى حدثاً وشجع زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، وللمحكمة بدلاً من أن تفرض العقوبة لها الحق بأن تلزم من تعاطى المواد المخدرة بمراجعة عيادة نفسية تنشأ لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من عادة تعاطي المخدرات".

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً جديداً عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.