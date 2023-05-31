الشمري وقائد شرطة طهران يبحثان تبادل المطلوبين ومكافحة المخدرات

شفق نيوز/ بحث وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، وقائد شرطة العاصمة الإيرانية طهران، يوم الأربعاء، تبادل المطلوبين للقضاء ومكافحة المخدرات ورصد أماكن التسلل عبر الحدود.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشمري وعلى هامش زيارته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اجتمع مع قائد شرطة طهران، بحضور الوفد العراقي المرافق للوزير، وجرى خلال الاجتماع بحث جملة من المواضيع المهمة من بينها تأمين الأجواء المناسبة لمواطني كلا البلدين خلال الزيارات والمناسبات الدينية خاصة زيارة الأربعين وجميع تفاصيلها وتنظيم حركة الزائرين.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة تبادل المطلوبين للقضاء، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشاد الشمري باستجابة الجانب الإيراني لجميع الأمور التي طرحت خلال هذا اللقاء، من بينها تبادل المطلوبين وتحديد أماكن التسلل وعمليات التهريب في حدود البلدين التي أكد الجانبان على أهمية ضبطها بشكل كبير.

وثمن الشمري الخبرات الكبيرة التي تمتلكها قوات الشرطة الإيرانية، مؤكداً أن هناك اتفاقاً على تبادل الخبرات بين شرطة البلدين الجارين.