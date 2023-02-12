الشمري وريبر أحمد يبحثان التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

شفق نيوز / بحث وزيرا الداخلية الاتحادي، عبد الأمير الشمري، وداخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، يوم الأحد، وتكثيف الجهود في دعم الأمن والاستقرار ومواصلة اللقاءات والاجتماعات بين المركز والإقليم.

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد في بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، التنسيق والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف صورها ولا سيما متابعة ملف المخدرات والمؤثرات العقلية والمطلوبين للقضاء.

وشدد الشمري، على "متابعة وتكثيف الجهود في دعم الأمن والاستقرار ومواصلة اللقاءات والاجتماعات بين المركز والإقليم"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "أمن البلاد واحد لا يتجزأ".

من جانبه، أشاد أحمد بـ"الخطوات المهنية التي يقوم بها الشمري في دعم الأمن وحرصه الكبير على التعاون المثمر بما يخدم المصلحة العامة".

يأتي ذلك، بالتزامن مع زيارة يجريها وفد حكومي رفيع من إقليم كوردستان، برئاسة وزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد، إلى العاصمة بغداد، لبحث سبل حسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.