الشمري: نجري تحقيقاً بمقتل "ينار محمد" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، بتشكيل فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات حادث مقتل رئيسة إحدى منظمات المجتمع المدني، المواطنة نيار حسن محمد، الذي وقع ضمن منطقة الشعب في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وأكد الوزير ضرورة إجراء تحقيق مهني دقيق، وجمع جميع الأدلة، وتسخير الجهدين الاستخباري والفني لكشف أسباب الحادث وتحديد هوية الجناة، والعمل على إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة وفق القانون.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث يحظى بمتابعة مباشرة من قبل الوزير، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت بإجراءاتها الميدانية، وسيتم موافاة الرأي العام بالتفاصيل حال اكتمالها.

وكانت منظمة حرية المرأة في العراق قد أعلنت، في بيان سابق، اغتيال رئيستها الناشطة النسوية ينار محمد صباح الاثنين في بغداد، إثر تعرضها لإطلاق نار نفذه مسلحان يستقلان دراجتين ناريتين أمام محل إقامتها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجروحها بعد نقلها إلى المستشفى.

وأدانت المنظمة الحادثة، مطالبةً بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم، مشيرةً إلى أن محمد عادت إلى العاصمة قبل أيام من كندا، بعد سنوات من نشاطها في الدفاع عن حقوق النساء وإدارة بيوت آمنة للناجيات من العنف.