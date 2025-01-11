الشكوك تحوم حول "غسل العار".. مقتل رجل وامرأة بظروف غامضة في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في شرطة نينوى، يوم السبت، بمقتل رجل وامرأة إثر تعرضهما لإطلاق نار في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً وامرأة قتلا اليوم، بإطلاق نار في منطقة رجم حديد الواقعة غربي الموصل".

وأوضح المصدر، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثة ذات طابع جنائي، وهناك شكوك قوية بأن الدافع وراء الجريمة قد يكون مرتبطاً بقضية (غسل العار)".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية باشرت بعمليات جمع الأدلة والاستماع إلى شهود العيان في المنطقة، فيما تجري جهود مكثفة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة".