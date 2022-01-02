الشطري يعلن انتهاء التحقيق في "مجزرة" جبلة

شفق نيوز/ أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري، يوم الاحد، انتهاء التحقيق في "مجزرة" جبلة في محافظة بابل، مشيراً إلى تقديم التقرير النهائي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الشطري في بيان صدر عقب ختام زيارته الى منطقة الحادث في محافظة بابل، وورد إلى وكالة شفق نيوز، "ألقينا القبض على عدد من الاشخاص والان في السجن وتم تصديق اقوالهم قضائياً".

وأضاف "نعزي ذوي الضحايا ونرسل لهم رسالة اطمئنان بأن الموضوع متابع شخصياً من قبل دولة رئيس الوزراء"، موضحاً "قمنا بالإشراف على التحقيق وسنقدم التقرير النهائي والنتائج الى رئيس الوزراء".

وقدم الشطري، شكره الى القضاء العراقي ووزارة الداخلية لتعاونهما في إتمام مراحل التحقيق"، مشيراً إلى أن "الذين ساهموا بهذه الجريمة ستطالهم يد العدالة قريباً".

وأوضح أن "هناك بعض الإجراءات الخاصة بالقضاء وحال اكتمالها ستُعلن النتائج"، مؤكداً "أنجزنا مهمة التحقيق بمراحل متقدمة وبوقت قياسي".

وفي وقت سابق اليوم، فنّد جهاز الأمن الوطني العراقي التصريحات المتداولة بخصوص اعتقالات طالت عدداً من عناصر القوات الامنية على خلفية حادثة "جبلة" شمالي محافظة بابل.

وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصا في بلدة "جبلة" شمالي محافظة بابل في حادث ما يزال يكتنفه الغموض جراء تضارب الروايات الأمنية بشأنه.

وتقول الرواية الرسمية لخلية الإعلام الأمني العراقي إن "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة انفا".