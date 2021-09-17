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الشطرة .. 20 مذكرة قبض جراء نزاع عشائري طاحن وشكاوى ضد عمليات "سومر"

Category: أمـن

Date: 2021-09-17T08:09:56+0000
الشطرة .. 20 مذكرة قبض جراء نزاع عشائري طاحن وشكاوى ضد عمليات "سومر"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بقضاء الشطرة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بصدور مذكرات قبض على خلفية نزاع عشائري طاحن حصل خلال الساعات الماضية في القضاء.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " محكمة تحقيق الشطرة أصدرت 20 مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب بحق 20 شخصا من أفراد العشيرتين المتنازعتين (الدبات وال بايش الهلاليين) بمنطقة البدعة والذي استمر قرابة اليومين".

وبين المصدر، أن " قيادة عمليات سومر وإدارة المحافظ في مدينة الناصرية تحركتا بقوات عسكرية صوب القضاء بعد شكاوى قدمت ضدهم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقيادة العمليات المشتركة، نتيجة تأخرهم في إسناد القوات الأمنية الموجودة في الشطرة للسيطرة على النزاع".

وتابع المصدر، أن" وصول قطعات الجيش ساهم بإعادة فرض هيبة القانون، ودخول الطرفين بهدنة مدتها 15 يوما "، مشيرا إلى أن" حملات دهم لاعتقال المطلوبين ستنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة ".

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